Захарова посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты» и пообещала дать ракету

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала публикации о новых инструкциях Европейской службы внешних связей (ЕСВС), согласно которым европейским дипломатам советуют избегать мероприятий с участием представителей России. Своими рекомендациями она поделилась в Telegram .

Захарова саркастически предложила, что следующий пакет санкций должен сопровождаться заявлением о том, что Еврокомиссия «улетает с планеты».

«Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как следует из сообщения ЕСВС, европейским чиновникам рекомендовано минимизировать контакты с российскими дипломатами, а в случае присутствия на одном мероприятии — «не попадать на камеру» вместе. По данным источников агентства, это уже второй документ подобного рода.

Захарова в своем посте назвала такие меры «полумерами» и заявила, что логичным шагом для ЕС, если он стремится к полной изоляции России, мог бы стать «выход из ООН, пока там есть Россия».

Ранее официальный представитель МИД России раскритиковала решение Европейской комиссии о бессрочной заморозке активов.