Захарова назвала ЕК наперсточниками из-за решения о заморозке активов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Европейской комиссии о бессрочной заморозке активов. Дипломат сделала заявление в комментарии РИА «Новости» .

«Наперсточники», — сказала Захарова.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что страны ЕС согласовали бессрочную заморозку российских активов, сумма которых составила 210 миллиардов евро.

По словам главы Евросовета Антониу Кошты, ценные бумаги останутся замороженными до выплат Украине со стороны России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решением о грабеже активов Центробанка Запад запустил программу самоуничтожения.