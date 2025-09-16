Захарова пообещала ответ России в случае ограничений ЕС по визам

Захарова: РФ в случае ограничений ЕС по визам ответит, исходя из своих интересов

Россия даст ответ на возможные новые визовые ограничения со стороны Евросоюза, руководствуясь национальными интересами. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы всегда отвечаем, исходя из собственных национальных интересов», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что в случае попыток фактически блокировать российских дипломатов ответные меры неизбежны. В остальном Москва будет исходить из конкретных шагов Брюсселя.

Ранее агентство ANSA сообщило, что Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций рассматривает вариант введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский допустил включение в пакет запрета на свободное передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне.