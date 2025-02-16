Захарова ответила на обвинения в поездке и шоппинге в Дубае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения итальянского журналиста Паоло Валентино о шоппинге в Дубае. Дипломат написала в Telegram-канале , что с 2024 года одевается только в отечественное и никогда не ездила за покупками в другие страны.

«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала „супербрендами“, — я ношу отечественное и покупаю вещи в России», — иронично подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, ей не интересен шопинг за границей, ведь у нее совсем другие интересы — балет, кино, литература и так далее. Захарова выразила надежду, что в будущем увидит опровержение указанных в материале Corriere della Sera данных.

Ранее Захарова обратила внимание странность в поведении президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности. Она опубликовала видео, на котором у украинского лидера часто вздрагивала голова.