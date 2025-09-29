Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о том, что лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супругу девять часов допрашивали в аэропорту Лондона после возвращения из России. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале .

«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — „Лавров“ ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!!!», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сам Гэллоуэй рассказал, что их с женой задержали в аэропорту «Гатвик» в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ. По его словам, полиция не назвала конкретных причин для проверки, однако среди вопросов был, например, о маникюре супруги в цветах палестинского флага. Политик предположил, что настоящей целью допроса было получение доступа к их личной переписке.

В июле Гэллоуэй заявил, что западные СМИ считают президента Украины Владимира Зеленского мошенником. Он также обвинил украинского лидера в подстрекательстве Запада вступить в конфронтацию с Россией.