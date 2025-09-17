Лукашенко: если раскручивать языковую проблему, то быть беде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что обострение языкового вопроса в стране может привести к негативным последствиям. Об этом сообщило БелТА .

Любые действия, связанные с языком, должны быть продуманными и осторожными, отметил президент. В Белоруссии именно такой подход к вопросу.

«Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде», — сказал он на встрече с историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства.

Белорусский лидер отметил, что в украинском конфликте важную роль сыграл языковой вопрос: использование русского языка пытались ограничить без учета мнения всех граждан страны.

Лукашенко отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями США. По его словам, именно под влиянием Вашингтона происходили многие процессы.

«Зачем запрещать людям разговаривать на языке? Я американцам говорю: зачем вы это делали? Вы понимаете, что это неправильно? Вы озлобляете людей на ровном месте. Пусть это поколение поговорит на русском языке», — заявил глава государства.

Лукашенко признался, что, как и многие в республике, лучше говорит на русском, чем на белорусском.

Ранее президент Белоруссии описал своего преемника словами «крепкий мужик», который «понюхал пороха». Лукашенко выразил желание видеть женщину на президентском посту. Однако отметил, что текущая ситуация вокруг страны непростая.