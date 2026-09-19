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    Захарова отметила быструю и четкую работу избирательных комиссий

    Фото: РИА «Новости»

    Работа избирательных комиссий значительно улучшилась по сравнению с предыдущими выборами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщил ТАСС.

    «В этом году я действительно благодарна за то, что учли пожелания прошлых лет, когда были инциденты, казусы, людям говорили, что они заранее не подали заявки на бумажные бюллетени, и поэтому не могут их выдать», — отметила дипломат.

    Теперь избирателей сразу спрашивают, желают они проголосовать традиционным способом или электронно, добавила она.

    «Все быстро, четко, понятно», — охарактеризовала работу УИК представитель МИД.

    Захарова заметила, что людей на участке много. Она рассказала, что проголосовала с использованием бумажного бюллетеня, как дань семейной традиции.

    «Я помню, как мы ходили голосовать с родителями, с бабушкой, с дедушкой, сюда же. Традиция», — поделилась дипломат.

    Ранее международные наблюдатели изучили работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье.