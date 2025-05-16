Захарова осадила Гутерриша за его слова о подрыве международного права и мировом хаосе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил причинно-следственную связь в своем заявлении по Украине. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался, что неспособность добиться справедливого мира на Украине с учетом сохранения ее территориальной целостности приведет к «подрыву международного права и хаосу во всем мире». На это Захарова ответила, что генсек нарушил причинно-следственные связи.

«Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине», отметила дипломат.

Она отметила, что подорвал право коллективный Запад, вмешиваясь во внутренние дела страны и влияя на выборы. Запад также стимулировал агрессивный национализм и вооружал Украину.

Украина считает, что решить ключевые вопросы с Россией можно только на личной встрече лидеров. Такое заявление сделал замглавы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Кислица по итогам переговоров в Стамбуле.