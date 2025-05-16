Украина сделала заявление о встрече Путина и Зеленского

Украина считает, что решить ключевые вопросы с Россией можно только на личной встрече лидеров. Об этом после переговоров в Стамбуле заявил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Кислица, его процитировала «Газета.ru» .

Выступая на брифинге по итогам переговоров с российской делегацией в Турции, Кислица отметил, что многие вопросы можно решить только на уровне лидеров двух государств. Он предположил, что характер политической системы России предполагает личного решения «практически каждого вопроса» Владимиром Путиным.

Замминистра добавил, что Киев ждет прямого контакта между Зеленским и Путиным и рассчитывает на то, что встреча состоится как можно скорее.

Одним из промежуточных итогов переговоров, по словам Кислицы, стал возможный крупный обмен пленными: 1000 на 1000 человек. Он назвал эту договоренность «отличной новостью» и отметил, что даже ради такого результата делегация стоила поездки.

Россия и Украина 16 мая впервые за три года поговорили напрямую. Глава российских переговорщиков Мединский по итогам встречи рассказал, что стороны договорились представить свое видение возможного прекращения боев. Он также сообщил о договоренности продолжить переговоры.