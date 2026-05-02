Глава киевского режима Владимир Зеленский давно предал всех, в том числе своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, а также тех людей, которые за него голосовали на выборах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он давно предал всех. Зеленский давно предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого. Он, мне кажется, этим бравирует», — подчеркнула дипломат.

На выборах Зеленский обещал украинскому народу сохранить русский язык, и люди ему поверили, проголосовали. А после он начал «глумиться над русским языком», напомнила Захарова. За разговор на русском наказывают, в том числе и врачей, которые откликаются на просьбы пациентов, высказанные не на мове.

В марте немецкая газета рассказала, как в Одессе учителей заставили показать переписку с родителями учеников, чтобы проверить, на каком языке они общаются. В одной из школ обыскали шкафчики педагогов и изучили их мобильные телефоны.