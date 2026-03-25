В Одессе учителей заставили показать переписку с родителями учеников, чтобы проверить, на каком языке они общаются. В одной из школ обыскали шкафчики педагогов и изучили их мобильные телефоны, сообщила немецкая газета Junge Welt .

Авторы сообщения не уточнили, кто именно полез в личные вещи преподавателей.

«Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой „нации героев“ неумолимы. Их политика украинизации в лучшем случае продвигается с трудом», — говорится в статье.

Автор публикации также упомянул, что в середине марта уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская публично пожаловалась на украиноязычных детей за то, что те не били русскоязычных одноклассников.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала мир защитить русскоязычное население Украины. Так она отреагировала на заявление Ивановской о необходимости вдвое увеличить штрафы за использование русского языка.