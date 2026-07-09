Пять человек пострадали при ударе ВСУ по заправке в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали скопление людей на автозаправке в ЛНР, пострадали пять человек. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Сегодня днем ВФУ ударили по скоплению людей на автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе. Ранения различной степени тяжести получили пять человек», — сообщил Пасечник.
Глава республики уточнил, что ранены четыре мужчины и одна женщина.
В поселке Старая Краснянка беспилотник атаковал рейсовый автобус при посадке пассажиров, пострадали две пожилые женщины. В Кременском муниципальном округе БПЛА попал в частный дом, пострадала 61-летняя мирная жительница.
В начале июля ВСУ атаковали автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек.