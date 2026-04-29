Спонсоры президента Украины Владимира Зеленского, особенно из Великобритании и Евросоюза, делают все возможное для затягивания конфликта. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному сайту Firstpost .

«К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру. Там сохраняют иллюзии нанесения России „стратегического поражения“. Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение», — заявила дипломат.

Захарова напомнила о пасхальном перемирии 11–12 апреля. Зеленский заявил о зеркальных мерах в ответ на инициативу России, но на деле режим прекращения огня со стороны ВСУ нарушали более 6,5 тысячи раз.

В беседе с индийским изданием Захарова отметила, что Украина находится не в том положении, чтобы диктовать условия России по урегулированию конфликта.