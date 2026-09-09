«Воздушный шантаж» со стороны президента Украины Владимира Зеленского направлен на дестабилизацию обстановки в России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Дипломат подчеркнула, что слова украинского лидера о небезопасности воздушного пространства России якобы из-за возможных атак БПЛА по гражданским самолетам раскрывают истинную сущность киевского режима.

«Это прямая попытка посеять хаос, дестабилизироваться обстановку в нашей стране, однако подобный расчет строится на иллюзиях, поскольку российские воздушные гавани и авиация адаптируются к условиям гибридной агрессии», — добавила Захарова.

Она также напомнила, что Россия пережила множество войн и испытаний. По ее словам, наивно полагать, что страну можно сломать подобными методами.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предрекла катастрофические последствия от продолжения курса украинского лидера на эскалацию конфликта.