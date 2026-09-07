Захарова назвала условие, при котором диалог с США будет невозможен

Захарова: размещение РСМД в Норвегии обнулит предпосылки для диалога с США

Появление в Норвегии американских комплексов, которые способны запускать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), расценили в России как «шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова .

По ее словам, реализация планов и конкретных мер по размещению в Норвегии западных наземных РСМД «демонстративно выпячивается».

«Системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами „Томагавк“, а их размещение в североевропейской стране позволяет накрывать внушительный сектор европейской части России, включая Москву», — подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что благоприятные условия для диалога с США не сформированы. Подобные шаги обнуляют его предпосылки.

Недавно Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов».