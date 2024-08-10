В сети появился дипфейк с Марией Захаровой

МИД России: дипфейк с Марией Захаровой склеили на скорую руку

Фото: РИА «Новости»

В МИД сообщили о распространении фейкового видео, на котором представитель ведомства Мария Захарова якобы говорит о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на уход ВСУ из Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«Это „обращение“ — дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга Марии Захаровой от 18 июля 2024 года», — написали в публикации ведомства.

В МИД отметили, что Захарова не делала подобных заявлений. Оригинал фейкового видео можно посмотреть в Telegram-канале и на официальных ресурсах ведомства.

Это уже не первый раз когда спецслужбы Украины делают дипфейк с представителями российской власти. Ранее ложное видео появилось с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На кадрах он якобы призвал всех местных мужчин отправляться в военкомат для получения оружия.

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