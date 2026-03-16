Захарова назвала «синдромом хронического двуличия» санкции против журналистов

Введение санкций против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова похоже на синдром хронического двуличия, заявила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что стадия болезни запущенная и излечению не подлежит.

Захарова напомнила, что в Евросоюзе годами не замечают убийств представителей российских СМИ на Украине, при этом распознали в Мацкявичюсе и Ключенкове «главный источник угроз для мирового информационного общества». Также дипломат указала на политическую культуру ЕС, основой которой стали репрессии против инакомыслия.

«Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны. Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», — написала Захарова.

Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова обвинили в якобы «дестабилизирующих действиях России» и причастности «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».