Журналисты Мацкявичюс и Ключенков попали в санкционный список ЕС

Евросоюз включил российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова в список санкций. Об этом свидетельствует документ , опубликованный в официальном журнале ЕС.

Представителей СМИ обвинили в якобы «дестабилизирующих действиях России» и причастности «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пообещал, что страна не поддержит 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и не одобрит выдачу Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Обсуждение всего этого станет возможным при условии возобновления поставок нефти и гарантий их постоянства.