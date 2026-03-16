Журналисты Мацкявичюс и Ключенков попали в санкционный список ЕС

Евросоюз включил российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова в список санкций. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.
Представителей СМИ обвинили в якобы «дестабилизирующих действиях России» и причастности «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пообещал, что страна не поддержит 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и не одобрит выдачу Украине кредита на 90 миллиардов евро.
Обсуждение всего этого станет возможным при условии возобновления поставок нефти и гарантий их постоянства.
