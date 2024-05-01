Захарова нашла связь между послом США и Воландом из романа Булгакова | 360°

Общество 01 мая 2024, 10:53 Захарова нашла связь между послом США и Воландом из романа Булгакова Захарова призвала изучать в школах посла США Буллита как прообраз Воланда РИА «Новости»

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Прототипом булгаковского Воланда в романе «Мастер и Маргарита» являлся посол США в СССР Уильям Буллит. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она рассказала, что писатель в описании бала сатаны опирался на реальное событие — прием в американском посольстве. Она предложила изучать этот малоизвестный факт в школе и включать его в учебники.

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«Неплохо было бы, чтобы в учебниках, которые рекомендованы для средней школы, для вузов об этом тоже упоминалось», — подчеркнула дипломат.

Она призналась, что в школе на уроках литературы роман преподносили как описание исключительно Советского Союза, хотя в нем есть и неочевидные отсылки к американской политике.

«Если вы увидите фотографии американского посла <…>, вы поймете, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическая — он и тогда воспринимался так», — процитировал Захарову RT.

Ранее представитель МИД назвала абсурдными заявления Белого дома о расследовании МУС в отношении действий Израиля в палестинском анклаве. Захарова напомнила, что США не признают легитимной эту международную структуру.