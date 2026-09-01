Захарова назвала назначение Федорова советником министра обороны Италии театром абсурда
Захарова назвала назначение Федорова советником главы МО Италии театром абсурда
Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто — это позор и театр абсурда, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Видеозапись брифинга на полях ВЭФ опубликовала пресс-служба ведомства.
Федоров 28 августа стал советником Крозетто по вопросам оборонных инноваций.
Захарова подчеркнула, что граждан других государств обычно назначают на высокие посты, если те обладают выдающимися способностями и достижениями.
В данном случае «официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию <… > убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских», отметила представитель МИД. Она назвала происходящее театром абсурда и позором для Италии.
Ранее Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает России в конфликте.