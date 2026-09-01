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    Захарова назвала назначение Федорова советником министра обороны Италии театром абсурда

    Захарова назвала назначение Федорова советником главы МО Италии театром абсурда

    Фото: РИА «Новости»

    Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто — это позор и театр абсурда, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Видеозапись брифинга на полях ВЭФ опубликовала пресс-служба ведомства.

    Федоров 28 августа стал советником Крозетто по вопросам оборонных инноваций.

    Захарова подчеркнула, что граждан других государств обычно назначают на высокие посты, если те обладают выдающимися способностями и достижениями.

    В данном случае «официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию <… > убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских», отметила представитель МИД. Она назвала происходящее театром абсурда и позором для Италии.

    Ранее Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает России в конфликте.