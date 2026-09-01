Федоров 28 августа стал советником Крозетто по вопросам оборонных инноваций.

Захарова подчеркнула, что граждан других государств обычно назначают на высокие посты, если те обладают выдающимися способностями и достижениями.

В данном случае «официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию <… > убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских», отметила представитель МИД. Она назвала происходящее театром абсурда и позором для Италии.

Ранее Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает России в конфликте.