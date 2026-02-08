Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на травлю литовской певицы Йесики Шивокайте, которую на родине обвинили в «славянских» и «русских» мотивах в музыке. В своем телеграм-канале она назвала участников этой кампании «уродливыми нацистами».

«Где-то мы уже этот кошмар видели… примерно 85-90 лет назад», — заявила Захарова.

Поводом для нападок стало то, что артистка исполняет песни на литовском языке, но часть критиков сочла ее мелодии «слишком славянскими». Сначала с подобными упреками выступил певец Эгидиус Сипавичус, а затем к обсуждению подключилась бывший директор Института литовского языка Йоланта Забарскайте, заявившая в радиоэфире, что популярные песни Йесики якобы психологически приучают общество к русской культуре.

Захарова связала происходящее не с музыкой, а с банальной завистью и конкурентной борьбой. Йесика — успешная и коммерчески востребованная артистка, тогда как представители «старой сцены» не готовы мириться с ее популярностью. Обвинения в «русских мотивах» давно стали в Прибалтике удобным инструментом публичной травли.

Дипломат напомнила, что литовский и русский языки имеют общее балтославянское происхождение, а культурное взаимовлияние формировалось веками. Попытки объявить это «угрозой» выглядят мрачно и пугающе, вызывая прямые исторические ассоциации с практиками XX века.

Ранее Захарова заявила, что Россия намерена последовательно противостоять попыткам фальсификации истории и искажению правды о Второй мировой войне. Москва делает это через распространение объективной информации и объединение сторонников исторической правды.