Захарова назвала настоящим терактом атаку ВСУ на судно Ирана в Каспийском море

Атака Украины на иранское судно в Каспийском море — настоящий теракт. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Это настоящий теракт. Современным языком, теракт с точки зрения мировой практики — это теракт, который произрос из возрождающейся практики морского пиратства», — сказала она.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что Украина 25 июля напала на торговое судно республики. В итоге один член экипажа погиб, еще двое пострадали.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская сторона неожиданно сменила риторику после нападения на иранское судно. По его словам, теперь киевский режим пытается предотвратить дальнейшую эскалацию.