Захарова назвала «Лезгинку» Гетагазовой народной песней

Захарова: «Лезгинка» ушла в народ, а певица Гетагазова стала для меня сестрой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала настоящей сестрой певицу Айну Гетагазову, написавшую музыку на ее стихотворение «Лезгинка». Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Россия 1» .

Захарова рассказала, что она встретилась и подружилась с певицей после того, как песня пошла в народ.

«Я так тебе благодарна, вот правда, Айна, ты стала настоящей сестрой. У меня нет родственников на Кавказе, но я считаю тебя действительно своей сестрой», — призналась она.

Захарова рассказала, что при написании текста для песни она собрала все «самые смачные, самые яркие, самые сочные» кавказские слова и выражения. Когда текст был готов, то обратились на радио и объявили конкурс на лучшую музыкальную композицию.

При отборе финалистов выяснилось, что одна из участниц — Айна Гетагазова — не только написала музыку, но и спела песню. По словам дипломата, она благодарна людям, позволившим ей прикоснуться к великой культуре Кавказа.

Ранее рэпер Птаха выпустил песню «Белая стая» на стихи Захаровой.