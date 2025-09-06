Главе европейской дипломатии Кае Каллас посоветовали изучить историю ее собственной страны — Эстонии — после ее высказываний о роли СССР во Второй мировой войне. Такую рекомендацию написал профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х .

«Кому-то следует заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там дерусифицируют свое общество», — отметил Дизен.

Так он прокомментировал заявление Каллас о словах российского лидера Владимира Путина о том, что Россия и Китай победили нацизм во Второй мировой войне. Каллас назвала это заявление «чем-то новеньким».

Провокационное высказывание европейского политика также вызвало критику в Китае. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь выступил с заявлением в четверг.

«Слова главы европейской дипломатии полны идеологической предвзятости и противоречат общепризнанным историческим фактам», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Цзякунь добавил, что такие высказывания демонстрируют неуважение к истории Второй мировой войны и, в том числе, принижают роль не только России и Китая, но и самой Европы.