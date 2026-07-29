Захарова назвала фестиваль Вайкуле в Юрмале адовым лицемерием
Враньем и адовым лицемерием назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своре мнение дипломат высказала в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что организаторы фестиваля продолжают использовать проект, созданный во времена Советского Союза. При этом продолжают критиковать советское прошлое.
«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели», — отметила дипломат.
По ее словам, за десятилетия независимости Латвии организаторы не создали ни одного проекта, сопоставимого с советским фестивалем, но продолжили использовать его формат. Захарова заявила, что это является проявлением двойных стандартов.
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