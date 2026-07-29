Враньем и адовым лицемерием назвала музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своре мнение дипломат высказала в эфире радио Sputnik .

Захарова подчеркнула, что организаторы фестиваля продолжают использовать проект, созданный во времена Советского Союза. При этом продолжают критиковать советское прошлое.

«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели», — отметила дипломат.

По ее словам, за десятилетия независимости Латвии организаторы не создали ни одного проекта, сопоставимого с советским фестивалем, но продолжили использовать его формат. Захарова заявила, что это является проявлением двойных стандартов.

Фестиваль в Юрмале посетила беглая певица Алла Пугачева с супругом. СМИ оценили стоимость наряда артистки в 701 204 рубля.