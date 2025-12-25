Захарова назвала фейком статью Bloomberg о корректировке плана по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недостоверной публикацию Bloomberg о якобы планируемых Москвой корректировках американского мирного плана по Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

Захарова заявила, что сообщение агентства, в котором со ссылкой на «источник, близкий к Кремлю» говорится о намерении России настаивать на существенных изменениях в плане США, не соответствует действительности.

«ФЕЙК „Россия планирует настаивать на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, включая дополнительные ограничения для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю“, — написала она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, у издания нет надежных источников, а формулировка о «близости к Кремлю» используется как прикрытие для распространения фейковой информации.

В публикации Bloomberg утверждалось, что Россия рассматривает 20-пунктный план США и Украины лишь как отправную точку и намерена добиваться существенных правок. В частности, речь шла о требованиях гарантий нерасширения НАТО на восток, нейтрального статуса Украины при возможном вступлении в ЕС, ограничений на численность и вооружение ВСУ после конфликта, ясности по санкциям и замороженным активам, а также о правовом статусе русского языка. Агентство также писало, что Москва оценивает документ как «типичный украинский план» и будет изучать его «с холодной головой»