Захарова заявила о двойных стандартах доклада ЕС о правах человека

Евросоюз превратил тему прав человека в инструмент давления на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя доклад ЕС по правам человека и демократии в мире.

Дипломат обратила внимание на раздел, где Брюссель называет свой курс в отношении Москвы «подходом военного времени».

По ее словам, таким образом ЕС пытается оправдать двойные стандарты, ложь и умалчивание нарушений прав россиян.

Захарова подчеркнула, что Брюссель открыто признает «вепонизацию» правозащитной повестки.

Раздел доклада по Украине, по мнению представителя МИД, получился «беззубым» и даже хвалебным.

«В Брюсселе уже даже не скрывают использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела проводящих независимую политику государств», — заявила официальный представитель МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что предпосылок для потепления отношений России и Европы нет.