МИД Казахстана выразил протест Украине из-за атаки на КТК

Нападение ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума является действием, которое наносит ущерб отношениям Казахстана и Украины. Об этом заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

В связи с атакой внешнеполитическое ведомство выразило протест Украине. Оно назвало нападение на инфраструктуру КТК в акватории морского порта Новороссийска уже третьим актом агрессии против гражданского объекта, работа которого гарантирована нормами международного права.

МИД добавил, что Казахстан является ответственным участником глобального энергетического рынка и выступает за бесперебойные поставки топлива.

Из-за ночной атаки БПЛА повреждения получил административный корпус нефтяного терминала КТК . В результате ЧП никто не пострадал, персонал эвакуировали.

Пресс-служба КТК подтвердила, что главный центр управления в Южной Озереевке занимался координацией работы всей магистрали Тенгиз — Новороссийск на территории России и Казахстана.