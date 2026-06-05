Захарова на ПМЭФ ответила на слухи об уходе Лаврова в отставку

Слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова не соответствуют действительности и распространяются недругами. Об этом 360.ru заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.

«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались. Не надо идти на поводу у недругов и читать такое», — сказала она.

Также Захарова на Петербургском международном экономическом форуме порассуждала о том, смогут ли зумеры стать хорошими дипломатами. По ее словам, новое поколение сумеет дополнить искусство дипломатии собственным новаторством.