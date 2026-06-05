Захарова на ПМЭФ рассказала, могут ли зумеры стать хорошими дипломатами
Новое поколение сможет дополнить искусство дипломатии собственным новаторством. Об этом 360.ru сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.
По ее словам, нужно не впадать в фобии и помнить, что распространенные стереотипы о зумерах объясняются вечным вопросом отцов и детей.
«Старшее поколение сокрушалось во все времена. В наш период сокрушались, что мало читают. Сейчас — что мало общаются очно. Давайте не будем впадать в эти фобии», — призвала Захарова.
Представитель МИД добавила, что в разные эпохи была разная дипломатия: очных переговоров, интриг, глобальных процессов и прочее.
«Будет и новая дипломатия, новые ее участники. Соответственно, новое поколение дополнит это своим же собственным новаторством», — заключила собеседница 360.ru.
Также на полях ПМЭФ-2026 Захарова высказалась об участии русофобов в переговорах России и Украины. По ее словам, именно из-за таких посредников отменились договоренности с Киевом в 2022 году.