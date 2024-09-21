Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине

«Саммиты мира» по Украине не имеют ничего общего с урегулированием конфликта, Россия не будет в них участвовать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее ответ опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — говорится в заявлении.

Второй организованный Украиной саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» и добиться ее поддержки. Таким образом киевский режим хочет предъявить России ультиматум о капитуляции, отметила Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно максимально усилить страну, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира».