Захарова едко прокомментировала слова Трампа о Макроне

Американский лидер Дональд Трамп предрек скорую отставку президенту Франции Эммануэлю Макрону. На это в своем телеграм-канале отреагировала спикер российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

Об отставке Макрона президент США высказался в беседе с журналистами. Он объявил, что страны НАТО «совершают глупую ошибку», поскольку не хотят поддерживать военную операцию по сопровождению танкеров через Ормузский пролив.

На уточняющий вопрос прессы по поводу заявлений президента Франции о том, что эта страна не будет разблокировать пролив, Трамп ответил, что французский лидер «скоро покинет свой пост».

«Бонжур, как говорится», — прокомментировала этот выпад Мария Захарова.

Трамп также заявил, что британский премьер Кир Стармер также ошибся, когда отказался поддержать Вашингтон.

«Он не оказал поддержки, и я считаю, что это большая ошибка, — сказал он. — Я разочарован Киром — он мне нравится, я считаю его хорошим человеком, но я разочарован», — добавил глава Белого дома.