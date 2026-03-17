Трамп раскритиковал союзников по НАТО и предрек Макрону отставку

Трамп счел ошибкой отказ союзников по НАТО помочь в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО совершили «глупую ошибку», отказавшись поддержать американскую операцию против Ирана. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию брифинга вел Белый дом на официальном сайте .

Политик рассказал, что «большинство союзников» по НАТО сообщили Вашингтону, что не хотят вмешиваться в военную операцию против Ирана. Он отметил, что не удивлен их действиями.

Трамп назвал НАТО «улицей с односторонним движением», напомнив, что США тратят триллионы долларов на защиту Европы, но не получают поддержки в ответ.

Особенно жестко президент прошелся по лидерам Франции и Великобритании. По мнению Трампа, Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост», а действия премьера Кира Стармера вызвали у него глубокое разочарование.

При этом Трамп подчеркнул, что США больше не нуждаются в помощи союзников.