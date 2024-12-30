Загадочный рейс. Спецборт первых лиц России провел в США несколько дней

Самолет, которым пользуются первые лица России, провел в США по меньшей мере два дня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Согласно данным издания, 25 декабря самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Уже 26 декабря он направился из Петербурга в Нью-Йорк, после чего совершил рейс в Вашингтон. Обратно в Нью-Йорк спецборт вернулся 28 декабря, после чего направился в Москву.

Речь идет о самолете Ил-96-300 из специального летного отряда «Россия». Его используют для официальных поездок высшие государственные лица России, включая руководителей спецслужб и министров. К примеру, в 2023 году этим самолетом глава МИД Сергей Лавров прилетал на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Ранее на борту также летали Дмитрий Медведев и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

Кто именно находился на борту и с какой целью самолет посетил США в конце декабря, остается неизвестным. Ни российские, ни американские официальные лица не комментировали эту предполагаемую поездку.

При этом в воскресенье, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают мирные инициативы избранного президента США Дональда Трампа. Тот еще не озвучивал их официально — в прессе публиковались лишь сообщения источников, близких к политику, по данному вопросу.