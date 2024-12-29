Лаврову не понравилась идея окружения Трампа о «заморозке» конфликта на Украине

Россию не устраивает идея команды избранного президента США Дональда Трампа о введении западных военных на Украину и отложенном на 20 лет членстве страны в НАТО. Об этом ТАСС заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу Time от 12 декабря, то он ведет речь о „заморозке“ боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам», — отметил он.

Дипломат обратил внимание, что такое предложение не устраивает российскую сторону. По его словам, Кремль пока не получал от Белого дома официальных сигналов по завершению конфликта. Лавров подтвердил, что с Россией периодически контактирует администрация президента США Джо Байдена, но речи об урегулировании ситуации на Украине не было.

Ранее газета Financial Times предположила, что Трамп пытается навязать Украине мирное соглашение без гарантий безопасности. Издание также указало на схожесть позиций республиканца и президента Владимира Путина.