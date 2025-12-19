Путин извинился перед вдовой участника СВО из Новосибирска

Президент Владимир Путин извинился перед женой погибшего ветерана спецоперации из Новосибирска, которая до сих пор не получает пенсию по потере кормильца. Он прокомментировал обращение вдовы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Муж жительницы Новосибирска погиб январе 2024 года. Воспитывающая двух детей женщина рассказала, что за год не смогла получить необходимые выплаты и удостоверение члена семьи погибшего из-за бюрократических препонов.

«Я хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что вдова сможет получить необходимые выплаты в ближайшее время.

