«Зачем сливает?» Дмитриев выразил недоумение поведением Украины

Глава РФПИ Дмитриев: зачем Украина сливает Западу информацию о беседе с Трампом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х выразил недоумение, зачем украинская делегация «сливает» прессе конфиденциальную информацию о встрече в Белом доме президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?» — написал Дмитриев.

Накануне британская газета Financial Times выпустила материал, в котором со ссылкой на официальные лица в Европе рассказала подробности о прошедших в Вашингтоне переговорах.

В публикации указали, что встреча была непростой и больше переходила на перепалку, во время которой Трамп «ругался без остановки» и отбрасывал привезенные Зеленским карты фронта. Согласно материалу, американский лидер потребовал от Зеленского, чтобы он принял условия России, иначе «Путин уничтожит Украину».