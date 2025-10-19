«Он тебя уничтожит». Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России

FT: Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал согласиться на условия Москвы, предупредив, что в противном случае Россия «уничтожит» Украину. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Разговор на повышенных тонах

По данным издания, встреча прошла в напряженной обстановке и неоднократно переходила в перепалку. Источники утверждают, что Трамп «ругался без остановки», отбрасывал карты фронта и настаивал, чтобы Зеленский согласился передать России весь Донбасс. Американский президент, как отмечает газета, почти дословно повторял аргументы, которые ранее приводил Владимир Путин в телефонном разговоре с ним.

В итоге украинская сторона сумела убедить Трампа поддержать идею «заморозки» нынешней линии фронта, однако встреча все равно завершилась на крайне острой ноте. По данным FT, Трамп заявил Зеленскому, что тот «проиграет войну» и если откажется от сделки, «Путин уничтожит Украину».

Мирный план по-американски

Переговоры прошли на фоне нового американского мирного плана, который Трамп продвигает после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Киев надеялся добиться поставок крылатых ракет Tomahawk, однако американский лидер отказался.

Предложение Путина и реакция Киева

Издание отмечает, что Путин предложил Трампу вариант урегулирования: Украина должна уступить России подконтрольные территории Донбасса, взамен Москва готова отказаться от части земель в Херсонской и Запорожской областях. Для Киева, по данным газеты, такой сценарий неприемлем.

Председатель комитета Верховной рады по международным делам Александр Мережко заявил FT, что Москва «пытается посеять раскол внутри Украины», а, цель Путина — не просто захват новых территорий, а «уничтожить Украину изнутри».

Шестнадцатого октября Трамп пообщался по телефону с российским коллегой. Лидеры договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.