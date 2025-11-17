За склонение подростков к диверсиям будут сажать пожизненно

Президент Владимир Путин подписал законопроект о лишении свободы вплоть до пожизненного срока за склонение детей и подростков к диверсиям и террористическим актам. Документ опубликовали на сайте правовой информации .

Кроме того, возрастную планку ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности снизят до 14 лет, сроки давности по таким преступлениям полностью отменят, а обвиняемых по этим статьям запретят приговаривать к условным срокам.

Также организаторов террористических сообществ будут судить не только за саму организацию и руководство, но и за все преступления, которые такое сообщество совершит.

Ранее ФСБ заподозрила жителя Тульской области в государственной измене. По данным следствия, он донатил украинским военным в криптовалюте.