За пропаганду чайлдфри станут штрафовать на 5 миллионов

В России установили штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения — они составят до пяти миллионов рублей. Касающийся чайлдфри закон подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом ввели административную ответственность за нарушение запрета и внесли поправки в КоАП. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до миллиона рублей.

Если указанные нарушения совершили через СМИ или интернет, то сумма штрафа вырастет для физических лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических — от одного до четырех миллионов рублей.

В случае нарушений среди несовершеннолетних законом предусмотрели штраф от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч — для должностных лиц, от миллиона до двух — для юридических. При использовании интернета или средств массовой информации они возрастут до 400, 800 тысяч и пяти миллионов рублей соответственно.

Если идеологию чайлдфри пропагандируют иностранцы, в том числе при помощи СМИ и интернет-площадок, им грозят штраф, арест до 15 суток и административное выдворение из России.

Из перечня административных правонарушений в законе исключили распространение информации и публичные действия, которые призваны сформировать привлекательность монашества и монашеского образа жизни. Не будут наказывать и за данные о соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанного с ним отказа от деторождения. Главное, чтобы такие сведения основывались на внутренних установках централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.