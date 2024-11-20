Закон о запрете чайлдфри одобрили в Совете Федерации

Совет Федерации одобрил закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что сенаторы будут следить за правоприменительной практикой по этому закону, чтобы не допустить искажения заложенных в нем основных смыслов.

Закон должен создавать реальную защиту от пропаганды деструктивной идеологии, когда появляются новые опасные, во многом внедряемые извне явления, пояснила она.

Также она отдельно подчеркнула, что документ не должен ущемлять права каждого взрослого жителя страны и дискриминировать семьи, которые не хотят или не могут иметь детей.