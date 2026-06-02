Взломщики написали в канале депутата Гурулева пост о мобилизации

Сообщение о мобилизации в телеграм-канале депутата Андрея Гурулева написали взломщики. Об этом сам парламентарий заявил на платформе «Макс» , предупредив подписчиков, что его аккаунт украли.

«Мой аккаунт в Telegram украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, не ведитесь на провокации», — написал Гурулев.

Помощники депутата подтвердили «Подъему», что доступ к каналу пропал еще в середине мая. Сейчас его пытаются восстановить. В конце мая от имени Гурулева в личные сообщения приходили просьбы перевести криптовалюту, а в канале разместили пост о сборе денег на нужды СВО. Запись позже удалили.

Первого июня после двухнедельного перерыва в канале вышел пост об обстановке в зоне СВО и приграничных регионах, где также поднимались вопросы мобилизации, поставок топлива и современных вооружений. Гурулев подчеркнул, что публикация фейковая.

Заявления оказались сгенерированными дипфейками. Взломщики изменили оригинальное видео, где депутат поздравил журналиста Владимира Соловьева с получением государственной награды.