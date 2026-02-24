Фейк: в Госдуме заявили о полной мобилизации с 1 апреля

Заявления о полной мобилизации в России с 1 апреля оказались ложными

В Сети появилось видео, на котором депутат Госдумы Андрей Гурулев якобы заявил о полной мобилизации в России с 1 апреля. Однако оно оказалось фейком.

Опубликованный ролик оказался очередным дипфейком. Система «Зефир» подтвердила, что видео модифицировали с помощью нейросетей. В оригинальном материале депутат поздравил журналиста Владимира Соловьева с получением государственной награды.

На кадрах можно заметить, что парламентарий прокомментировал негативные посылы со стороны других стран относительно армии России и заявил, что полномасштабная мобилизация начнется уже с 1 апреля.

«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для выявления и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Традиционно такие вбросы запускают с анонимных аккаунтов в TikTok, после чего разносят по пабликам и каналам на российскую аудиторию.

Россия не нуждается в новой мобилизации: недостатка в добровольцах в стране нет, неоднократно сообщали власти. Высокий интерес к службе по контракту и вступлению в добровольческие формирования полностью закрывает потребности армии в личном составе.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 декабря сообщал, что контракт о прохождении военной службы заключили порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.

Только за 2025 год контракты с вооруженными силами заключили уже 422 704 человека, что подтверждает стабильный приток желающих служить на добровольной основе.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.