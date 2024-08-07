Вышедший из колонии экс-губернатор Кировской области устроился на работу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, недавно вышедший из колонии, стал заместителем директора кондитерской фабрики «Пермская» по корпоративным вопросам. Об этом сообщил «Коммерсанту» информированный источник.

На самой фабрике отказались комментировать эти сообщения.

Ранее Белых на заседании суда сообщал, что выйдет на новую работу 8 июля, но тогда не стал конкретизировать, куда именно. На свободе бывший кировский губернатор, в 2018 году приговоренный к тюремному сроку за взятку, находится с 21 июня.

Кондитерская фабрика «Пермская», по официальным данным, является старейшей на Урале и в Сибири и производит продукцию с 1892 года. В ассортименте ее продукции — более 120 наименований, реализуемых во все регионы России и за рубеж.