Выпускников медвузов в России обяжут пройти отработку с наставниками

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий выпускников медицинских и фармацевтических вузов проходить отработку в медучреждениях, входящих в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили «Ведомости» .

Документ поддержали 339 депутата. Воздержались представители фракций КПРФ и «Справедливой России» — 69 человек.

Отработка, которую будут проходить под руководством наставника, коснется всех выпускников, независимо от того, учились они на бюджете или платно. Ее срок будет зависеть от специальности, но не превысит трех лет. Перечень специальностей установит Минздрав.

Выпускник сможет сам выбрать регион и место работы. Получить периодическую аккредитацию специалиста и перейти в частное учреждение можно будет только после окончания наставничества.

По сравнению с первоначальной версией закон смягчили. Обязанность заключать договор о целевом обучении с медучреждением ОМС теперь касается только ординаторов. Нарушение обязательств грозит штрафом в размере трехкратной стоимости обучения.

Во время обсуждения воздержавшиеся от голосования депутаты от КПРФ и «Справедливой России» объяснили свою позицию отсутствием в законе четких социальных гарантий для молодых специалистов, таких как обеспечение жильем и достойная зарплата.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что эти вопросы должны решать отдельным законом, и подчеркнул необходимость немедленных мер для преодоления кадрового дефицита, который, по данным Минздрава, составляет 23 300 врачей и 63 600 медработников со средним образованием.

Ранее Минздрав предложил внести изменения в систему ОМС. Инициативу уже направили в Госдуму.