Минздрав предложил изменения в систему ОМС. Как это отразится на россиянах?

Идею Минздрава о выходе частных страховых из ОМС назвали угрозой для пациентов

Подготовленный Минздравом законопроект об изменении системы обязательного медицинского страхования внесли в Госдуму. Документ даст право регионам передать полномочия частных страховщиков территориальным фондам. Эксперты заявили, что это повысит риски для пациентов и скажется на качестве медпомощи.

Сейчас частные страховые организации выступают в качестве независимого эксперта. Они проводят экспертизы по жалобам людей и помогают наказывать недобросовестных врачей.

Передача этих полномочий территориальным фондам ОМС приведет к возникновению конфликта интересов, потому что они напрямую связаны с больницами и поликлиниками.

«Как только вы убираете хоть какой-то внешний контроль, качество исполнения резко падает.

Посыплется много чего, в том числе национальные проекты», — заявил экономист, аналитик и радиоведущий Михаил Хазин.

Минздрав выступил за то, что региональные власти смогут лучше контролировать ОМС и экономить на независимых экспертах. Но никакой достойной альтернативы чиновники не предложили.

«Мы не видим ни горячих линий, ни сервисов, которые бы были организованы в том числе федеральным фондом», — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Еще одну угрозу в законопроекте Минздрава участники обсуждения увидели в возникновении коррупции, потому что теперь все выделенные на медицину страховые деньги станут контролироваться в одной системе.

Региональный фонд выделяет средства больнице, с которой находится в связке, а после проверяет, как врачи выполнили свою работу.

«Это связано с угрозой уголовных дел. Никто не будет сажать своего хорошего знакомого. Страховые компании в силу большого масштаба деятельности — частные организации, и они более экономны», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Пока законопроект находится на рассмотрении нижней палаты парламента, но эксперты считают, что в таком виде его принимать нельзя.