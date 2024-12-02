Выпускник программы «Время героев» получил должность в «Росатоме»

Пост советника заместителя генерального директора по персоналу и патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом» занял выпускник программы «Время героев Павел Якушев. Об этом сообщила пресс-служба программы .

Кавалер ордена Мужества Павел Якушев вошел в число первого потока «Времени героев». После окончания первого модуля руководителем его стажировки стал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Оценив навыки бывшего участника спецоперации, он предложил ему пост в госкорпорации.

Сам выпускник президентской программы заявил, что она объединила людей, получивших реальный боевой опыт, который приучил их работать в команде и руководить большим числом подчиненных. Якушев добавил, что в рамках обучения он вник в тонкости государственной гражданской службы и получил дополнительные навыки, которые помогут ему в новой должности.

«Моя работа нацелена на продвижение инициатив, связанных с поддержкой ветеранов специальной военной операции и атомной промышленности, а также их семей», — заявил выпускник.

Он подчеркнул, что также не оставит без своего внимания молодых специалистов и предлагаемые им проекты.

Уроженец Мытищ Павел Якушев окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы России, но карьеру военного строить не стал, а ушел в бизнес. После начала спецоперации он отправился в зону боевых действий, где стал командиром мотострелковой роты. За проявленный героизм в ходе боев в 2023 году Якушева наградили

орденом Мужества.

Организаторы программы «Время героев» в середине ноября объявили о приеме заявок на второй поток. Только за первые три дня они получили более 6640 обращений от ветеранов специальной военной операции, которые заявили о своем желании послужить России не только на фронте, но и на гражданской государственной службе.