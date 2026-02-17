Выплаты по уходу за ребенком в Госдуме предложили продлить до трех лет

В Госдуме предложили увеличить срок выплат пособий по уходу за ребенком в два раза — до трех лет. Законопроект в Госдуму внес руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Демографическая ситуация ухудшается, за прошлый год коэффициент рождаемости снова снизился — с 1,4 до 1,37. Для преодоления кризиса нужны масштабные и решительные меры поддержки семей», — сказал он.

Минимальный размер пособия предложили не делать ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. По мнению автора инициативы, нынешний размер выплаты, менее 11 тысяч рублей, не покрывает даже базовые потребности.

«Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы. Но люди стали родителями, воспитывают ребенка, государство обязано обеспечить ему хотя бы прожиточный минимум», — резюмировал парламентарий.

В качестве источника финансирования предложили повысить налог на доходы физлиц до 35% для россиян с годовым заработком более 500 миллионов рублей.

