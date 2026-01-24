«Вылетел». Российская делегация направилась в Москву после переговоров

В аэропорту Абу-Даби сообщили об отбытии самолета с представителями России

Двухдневный дипломатический марафон в Абу-Даби подошел к концу. Самолет, на борту которого может находиться российская переговорная группа, вылетел из столицы ОАЭ. Эту информацию ТАСС подтвердили в аэропорту.

«Самолет вылетел», — констатировал источник агентства.

Второй день переговоров с участием представителей России, США и Украины длился более трех часов и проходил в обстановке строжайшей секретности.

Российскую сторону в Эмиратах представлял «тяжелый десант» силовиков во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым и топ-переговорщиком ведомства, первым замначальником информации, Александром Зориным.

Чиновники Украины в беседе с прессой назвали переговоры в Абу-Даби «позитивными» и «конструктивными».

Стороны условились взять паузу для докладов в своих столицах. По предварительной информации, следующий раунд встреч в этом же «эмиратском формате» может состояться уже на следующей неделе.

Теперь дипломатический мяч на стороне глав государств: им предстоит оценить наработки, привезенные военными и переговорщиками из Абу-Даби.