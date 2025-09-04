В июле постпредство России при ООН получило ответ на запрос о расследовании провокации в Буче. Это была отписка, не содержащая конкретной информации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.

«Лишь в июле текущего года <…> постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской. Аргументация ооновцев проста, незатейлива», — процитировало ее РИА «Новости».

Секретариат ООН намеренно избегает конструктивного сотрудничества с Россией по расследованию событий в Буче, заявила Захарова. По ее словам, Секретариат ООН избегает конструктивного диалога с Россией. Это противоречит многолетней практике сотрудничества с государствами в интересах правосудия.

«Конечно, подход такой нас устроить не может», — подчеркнула она.

Минобороны назвало опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о якобы преступлениях российских военных в Буче очередным украинским вбросом. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем России ни один местный житель не пострадал от насилия.

Ранее ВСУ попытались устроить в Селидове новую Бучу. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что резня произошла за два-три дня до полного освобождения города российской армией. ВСУ готовили картинку для западной прессы, но не успели ее передать.